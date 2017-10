1.000 Kinder schossen in vier Stunden

12.10.2017, 17:29 Uhr

Die Obervoitsberger Bogenschützen laden am 26. Oktober zum Tag der offenen Tür.

Bewegungsland

Beim steirischen Landessporttag in Voitsberg wurden die Obervoitsberger Bogenschützen förmlich überrannt. "Am Anfang hatte ich noch Zeit, ein paar Fotos zu schießen, dann ging nichts mehr", erzählt Obmann Bernd Fauland. "Bei uns war so viel los, manche Kinder haben bis zu einer halben Stunde gewartet, bis sie dran waren." Von 8 bis 12 Uhr gaben die Bogenschützen Vollgasx, rund 1000 Kinder wollten und konnten schießen. "Ohne Pause und ohne Jause! Den Kindern hat es gefallen und das ist wichtig", so Fauland.Im Rahmen von Bewegungsland Steiermark laden die Bogenschützen am 26. Oktober von 9 bis 15 Uhr zum Tag der offenen Tür in die Zangtalerstraße 43. "Wir laden alle Interessierten ein, unseren Verein kennenzulernen und auf unserem Trainingsgelände in die Welt des Bogensports gratis reinzuschnuppern", sagt Fauland. Vor Ort gibt es heiße Gratis-Würstl und Tee zum Aufwärmen. Das Bogenschießen ist für Personen ab zwölf Jahren geeignet.