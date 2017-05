ASK Mochart Köflach : SU Rebenland

Am Freitag dem 12.05.2017 trifft der ASK Mochart Köflach um 19:00 im Werner-Skrabitz-Stadion in der 22. Meisterschaftsrunde auf SU Rebenland.



Unterstützen Sie unsere Mannschaft mit einem Besuch im Stadion.