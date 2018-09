Der ASK Mochart Köflach ist wieder Tabellenführer

09.09.2018, 08:49 Uhr

Ein Elfmeter entschied das Match des ASK Mochart Köflach gegen Tobelbad. "Joker" Philipp Bruno Fuch stach.

Der Joker stach

Beim ASK Mochart Köflach war mit dem SV Tobelbad der nächste Aufsteiger als unbekannte Größe zu Gast. Ex-Sturm-Spieler Hannes Reinmayr hatte eine technisch gute Mannschaft in den letzten zwei Jahren geformt. Das Match begann flott und schon in der 23. Minute traf Manuel Christoph nach einer Vorlage von Marco Schober. Wieder vergaben die Köflacher Chancen auf eine überlegener Führung, prompt kassierte die Spanninger-Truppe den Ausgleich in der 39. Minute durch den besten Gäste-Spiele Damjan Poporski.Nach der Pause wechselte Spanninger Kevin Masser und Philipp Bruno Fuchs ein, um für mehr Offensive zu sorgen. In der 67. Minute gab es nach einem Foul Elfmeter und Fuchs verwertete im Nachschuss den Hasler-Straßstoß. In einem offenen Spiel gab es auf beiden Seiten Chancen, es blieb beim Endstand von 2:1. Der reifere und clevere ASK Köflach übernahm wieder die Tabellenführung in der Oberliga.