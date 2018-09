IGN-Quartettt radelte bei der 24-Stunden-Radtrophy

17.09.2018, 19:04 Uhr

Thomas Jaklitsch stellte in Hitzendorf wieder das 24-Stunden-Rennen auf die Beine.

Guter Zweck

Am Wochenende wurde bei der 24-Stunden Radtrophy in Hitzendorf wieder geradelt, was die Beine hergaben. Die IGN Triteam-Mitglieder Andreas Schriebl, Markus Zach, Stefan Luttermschidt und Lisa-Maria Königshofer starteten als "mixed Staffel" und erreichten mit insgesamt 723,8 Kilometer über die nicht ganz so einfach Radstrecke den dritten Platz.Hierbei ging es aber nicht nur um eine gute Platzierung. Im Vorgergrund steht von Veranstalter Jaklitsch jedes Jahr das Radeln für den guten Zweck. Ein Teil der Einnahmen ging an das Rote Kreuz, an andere für ein Kind, das ein Schul-Stipendium bekommt. Solche Veranstaltungen gehören unterstützt und das IGN-Team hofft auf viele Anmeldungen im Jahr 2019.