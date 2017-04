Premiere - erster Damen-Staatsmeistertitel für KSV Söding

24.04.2017, 18:06 Uhr

Obfrau Lydia Rothschedl gelang es erstmals, sich den höchsten nationalen Titel zu holen.



Weitere Medaillen

In der 30-jährigen Vereinsgeschichte des KSV Söding gab es das noch nie. Erstmals gelang es Obfrau Lydia Rothschedl den höchsten nationalen Titel zu holen. nun gibt es neben Bruder Armin zwei Staatsmeister der allgemeinen Klasse in der Familie. Ind er Klasse bis 69 kg konnte sich Rothschedl souverän gegen die Konkurentinnen aus Salzburg, dem Burgenland und Tirol durchsetzen.Sophie Tatzer gelang es in der Klasse bis 57 kg den Mädchentitel zu holen. Laura Schmölzer (bis 72 kg) wurde Zweite bei den Kadettinnen und errang in der Frauenklasse Bronze. Elena Tauber (bis 40 kg) schaffte bei den Mädchen ebenso den Sprung aufs Stockerl. Vereinskollegin Kathrin Grinschgl sicherte sich bei den Kadettinnen und den Fauren Bronze. Shirley Fonseca Lima (bis 52 kg) erwischte ein schweres Los und landete auf Platz fünf.In der Mannschaftswertung der FRauen schaffte es der KSV Söding auf den sensationellen zweiten Platz, in der Mädchen-Kadettinnen-Klasse wurden die Weststeirer Sechste.