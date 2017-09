In der Stammtischmeisterschaft steigt am Wochenende das große Finale um den Titel: Der FC St. Johann-Köppling empfängt am Samstag (16 Uhr) den HFC Mochart. Beide Teams führen eine Runde vor Schluss die Tabelle im Oberen Play-Off an, der Sieger des direkten Duells krönt sich zum neuen Stammtischmeister.