MOTIVIERTE SERVICE-KRÄFTE GESUCHT!

03.05.2017, 08:19 Uhr

! Nebenwurde vom erfolgreichen Unternehmer nun mit demein dritter Standort in Kainach eröffnet.“Es hilft nichts, wenn immer nur gejammert wird - man muss auch etwas unternehmen um Gäste zufrieden zu stellen”, erklärt Hannes Schlosser. “Mit meinem jungen Team versuche ich Woche für Woche, abwechselnd in einem meiner drei Lokale, Highlights zu bieten. Auch im Rahmen von Stadtfesten oder bei der Leistungsschau sind wir stets mit großem Einsatz dabei. Dazu benötigt man als Wirt aber verlässliche, engagierte MitarbeiterInnen. Aktuell bin ich daher erneut gemeinsam mit demauf der Suche nach Service Kräften” informiert

“MitarbeiterInnen für das Gastgewerbe zu finden, ist aufgrund der Arbeitszeiten (Wochenende, Abenddienste) generell ein schwieriges Unterfangen” erklärt. “Aber gerade im Fall von Hannes Schlosser besteht eventuell die Möglichkeit, aufgrund der drei Standorte mit dem Dienstgeber ein flexibles Arbeitszeitmodell zu vereinbaren! Gernewerden auch Bewerbungen von StudentInnen entgegengenommen, da aufgrund von zahlreichen Events im Sommer auch Spitzen abgedeckt werden müssen. Optimal also für all jene, die einen befristeten Job suchen” so Roger Vogel weiter.Wer mehr über die Stellenangebote von Hannes Schlosser wissen möchte informiert sich am besten im CAPPA am Rathausplatz in Köflach oder auf www.ams.at

Wenn auch Sieoder Fragen zuhaben, kontaktieren Sie dasdes AMS Voitsberg.Sie erreichen uns unter 03142/21737 oder per Mail sfu.voitsberg@ams.at