Neu in Bärnbach: Bed + Breakfast beim Glasmuseum

19.09.2018, 12:49 Uhr

Vollautomatischer Check-In, 24 Betten und ein Frühstücksbuffet von Stölzle.

Zehn Zimmer

Morgen, Donnerstag, wird der neue Teil der Bärnbacher Stölzle-Glashütte, das "Bed + Breakfast" in Bärnbach im Beisein von Stölzle-Besitzer Cornelius Grupp und LH Hermann Schützenhöfer feierlich eröffnet. Die Glashütte steht ab sofort auf den vier Säulen Glasmuseum, Bed & Breakfast, Verkauf und Mundblashütte.Zehn Zimmer mit 24 Betten stehen zur Verfügung und werden auch schon eifrig gebucht. Das Konzept ist funktionell und modern, die Zimmer bieten Vier-Stern-Qualität und haben alle Boxspringbetten drinnen. Der Ablauf erfolgt größtenteils automatisch. Nach der Online-Buchung auf www.glashuette-bb.at erhält der Gast einen Pin-Code, der ihn nicht nur zur Einfahrt auf den Parkplatz berechtigt, sondern beim automatischen Check-In und nach Bezahlung mit Kredit- oder Bankomatkarte auch die Zimmer-Card ausgehändigt bekommt. Sämtliche Meldedaten werden elektronisch gespeichert, die Unterschrift erfolgt auf einem Pad. "Wir haben uns für eines der führenden Check-In-Systeme in ganz Europa entschieden", erklärt Markus Poppe, der mit Martin Hitthaler für die neue Destination zuständig ist."Der Vorteil ist, dass man rund um die Uhr einchecken kann. Falls irgendetwas nicht klappen sollte, gibt es ein schwarzes Telefon mit einem roten Knopf, um Hilfe zu holen", so Poppe weiter. Das Frühstücksbuffet ist in den Preisen inkludiert und wird unter der Woche von 6.30 bis 9.30 Uhr zur Verfügung gestellt, am Wochenende von 7.30 Uhr bis 10 Uhr. Der Raum zum Frühstücken verwandelt sich von 12 bis 24 Uhr in eine Lounge. Das Buffet wird von den Mitarbeiterinnen der Stölzle-Kantine in Köflach mitbetreut, damit die Gäste vor Ort in Bärnbach einen Ansprechpartner haben.Neben sieben Standard- und zwei Komfortzimmern wird auch ein barrierefreies Superior-Zimmer angeboten. "Kinder, die im Bett der Eltern schlafen, sind gratis. Bei den größeren Zimmern gibt es ein ausziehbares Bett", so Poppe. "Unsere Zielgruppen sind Personen aus dem Business, aber auch Touristen mit und ohne Kinder."Nach zehnmonatiger Bauzeit ist dazu die Dachterrasse mit Ausblick auf das ehemalige Bergbaugelände, aber auch auf Bärnbach und Köflach fertig. Die Destination selbst ist direkt mit dem Glasmuseum verbunden und bietet immer wieder "gläserne" Ausblicke. Der Eintritt ins Glasmuseum ist übrigens im Gesamtpreis inkludiert. Im Gebäude selbst hängen viele Werke von Kunstfabrik-Obfrau Regina Uedl, die "Bed +Breakfast" ebenfalls zu etwas Einzigartigem im Bezirk machen.