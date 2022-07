Am Freitag, 1. Juli kam es gegen 2 Uhr auf der L63 zwischen Eggmanns und Thaya zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach einem Überholmanöver stießen zwei Fahrzeuge zusammen, die fahrer wurden glücklicherweise nicht verletzt.

THAYA. Der Lenker eines VW Golf war auf der L63 von Eggmanns kommend in Richtung Thaya unterwegs. Eigenen Angaben nach, kam ihm kurz vor Thaya ein VW Passat im Zuge eines Überholvorganges auf seiner Fahrspur entgegen.

Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der VW Golf über eine Böschung in das linke angrenzende Maisfeld geschleudert wurde. Der VW Passat wurde durch den Aufprall um 180 Grad gedreht, stürzte rückwärts über die Böschung und kam ebenfalls in einem angrenzenden Feld schwer beschädigt zum Stillstand. Glücklicherweise wurde keiner der beiden Fahrer bei diesem Verkehrsunfall verletzt.

Die örtlich zuständige Feuerwehr Thaya forderte gegen 02:15 Uhr die Feuerwehr Waidhofen/Thaya zur Unterstützung an. Zuerst wurde der VW Golf mittels Ladekran aus dem Feld geborgen und mit dem Wechselladefahrzeug von der Unfallstelle abtransportiert. Der VW Passat wurde von der Feuerwehr Thaya mittels Seilwinde des Rüstlöschfahrzeuges näher zur Fahrbahn gezogen, damit auch dieser Unfallwagen anschließend mittels Ladekran geborgen und abtransportiert werden konnte. Während der Bergungsarbeiten musste der Verkehr kurzfristig angehalten werden.