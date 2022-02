Der niederösterreichische Wirtschaftsmotor brummt und die starke Arbeitskräftenachfrage hält auch im Waidhofner Bezirk ungebrochen an. Allein im Monat Jänner wurden dem hiesigen AMS 153 freie Stellen gemeldet. Die Arbeitslosigkeit im Jänner sank gegenüber dem Vorjahr 28,8 Prozent.

BEZIRK WAIDHOFEN/THAYA. Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt passen aber nicht immer zusammen: 37,4 Prozent aller Jobsuchenden im Arbeitsmarktbezirk Waidhofen haben gesundheitliche Probleme.

Während die Zahl der Arbeitslosen in allen Altersgruppen sinkt, ist jene von Personen im Alter ab 60 Jahren im Vergleich zu Jänner 2019 um 50 Prozent gestiegen.

„Erfreulich ist, dass die Zahl der Langzeitarbeitslosen in unserem Bezirk mit einem Minus von 37,6 Prozent erstmals wieder unter dem Vorkrisenniveau von 2019 liegt. Vor dem Hintergrund der starken Arbeitskräftenachfrage müssen wir alles daransetzen, auch jenen Chancen zu eröffnen, die für Personalsuchende auf den ersten Blick nicht in Frage kommen. Hinzu kommt, dass es auch Jobsuchende gibt, die am ersten Arbeitsmarkt nicht mehr reüssieren können. Unser Ziel ist, auch sie ins Erwerbsleben zu integrieren, indem wir Beschäftigung statt Arbeitslosigkeit finanzieren“, analysiert die Chefin des AMS Waidhofen/Thaya, Edith Palisek-Zach.

Aktuelle Arbeitsmarktdaten

Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der vorgemerkten Personen um 288 (oder -28,8 %) gesunken. Ende Jänner 2022 waren beim Arbeitsmarktservice Waidhofen/Thaya somit 733 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind um 33 Betroffene mehr als im Vormonat.

Die in diesem Indikator nicht enthaltene Zahl der Arbeitslosen in Schulungen des AMS ist im Vergleich zum Vorjahr um zehn (oder + 7,8 %) auf insgesamt 138 gestiegen. Somit waren Ende Jänner 2022 in Summe 871 Personen, davon 733 Arbeitslose und 138 Personen in Schulung beim AMS Waidhofen/Thaya vorgemerkt, was einer Reduktion von minus 24,2 Prozent gegenüber dem Wert des Vorjahresstichtages entspricht.

In Niederösterreich ist die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen um 24,6 Prozent auf insgesamt 55.512 gesunken. Mit Ende Jänner waren 233 offene Stellen (davon 26 sofort verfügbar) beim AMS Waidhofen/Thaya gemeldet. Dies bedeutet eine Steigerung von 56 offenen Stellen im Vergleich zum Vorjahr. Den 21 Lehrstellensuchenden stehen 85 offene Lehrstellen (5 sofort verfügbar) zur Verfügung.

Entwicklung nach Geschlecht, Alter und Ausbildung

„Die Arbeitslosigkeit im Bezirk ist gegenüber dem Vergleichszeitpunkt des Vorjahres sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern zurückgegangen. 221 vorgemerkte Frauen bedeuten ein Minus von 130 (oder -37,0 %), 512 Männer ein Minus von 158 (oder - 23,6 %). Nach Altersgruppen gab es bei den Personen im Haupterwerbsalter (25-49 Jahre) im Jahresvergleich einen Rückgang um 32,0 Prozent und bei den Älteren (50plus) einen Rückgang von 24,3 Prozent.

Bei der Gruppe der unter 25-Jährigen betrug der Rückgang 24,7 Prozent. Betrachtet man die Arbeitslosigkeit im Bezirk nach Ausbildung, lässt sich auch hier ein Rückgang in allen Qualifizierungsniveau feststellen. Mit 37,9 Prozent ist der höchste Rückgang bei den Mittleren Ausbildungen, gefolgt von den höheren Ausbildungen mit minus 32,2 Prozent zu verzeichnen. Danach kommt die Gruppe der Personen mit Pflichtschulausbildung (- 28,7%) und Personen mit Lehrausbildung (- 27%).