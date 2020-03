Es gibt bekanntlich Wege, da fragt man sich, wie die wohl zu ihren Namen gekommen sind. Unsere heutige Wanderung macht ihrem Namen allerdings alle Ehre. Hat man doch auf dem

Pucher Panoramaweg in Puch bei Weiz

eine traumhafte Fernsicht, bei gutem Wetter sogar über die Grenzen hinaus. Noch dazu einwandfrei mit Tafeln und Nr. 9 markiert - Herz was willst du mehr. Ein wenig Kondition sollte man aber schon mitbringen, schließlich müssen rund 586 Höhenmeter, auf dem ca. 11,2 Kilometer langen Rundweg, bewältigt werden.

Gestartet wird beim Gemeindezentrum in Puch. Wir marschieren an der Kirche vorbei Richtung Harl.

Schließlich kommt man zur "Hoadnbauer" Kapelle, dort biegen wir rechts ab. Es geht eigentlich immer bergauf. So kommen wir bei der Hofersiedlung vorbei. Nach dem Wald halten wir uns links und marschieren auf der Forststraße nach Hinterkulm. Von dort haben wir einen schönen Blick auf die Burg Neuhaus. Noch ein wenig ausrasten, denn jetzt kommt der steilste Abschnitt. Da kann es schon passieren, dass die Schnappatmung einsetzt. Bei meinem Glück waren gerade die Himbeeren reif, da muss man dann hi und da stehenbleiben und ein paar pflücken.

Wir passieren das "Kögerlkreuz" und marschieren, jetzt schon auf ebeneren Gefilden, am Kreuzweg entlang zum Schnitzelwirt. Wir folgen der Kulmstraße noch ca. 50m bergauf, und biegen nun in den Forstweg ein. Von diesem Zeitpunkt an geht es bergab. Zuerst ziemlich lange durch den Wald, bevor man wieder in besiedeltes Gebiet kommt. Das letzte Stück des Weges ist mit dem "Tramway" gekoppelt. So gelangen wir über das Schwimmbad, wieder zum Ausgangspunkt zurück.

Wer noch höher hinaus will, kann auch noch auf den Kulmgipfel hinauf gehen. Allerdings erweist sich dies, wegen der ganzen Verbotstafeln, als etwas schwierig. Man hofft, dass sich diese angespannte Lage auf dem Kulm bald einmal ändert. Nichts desto trotz mangelt es Einem an schöner Fernsicht sonst auch nicht.

Bis zum nächsten Mal

Eure Gerli