64 Musikerinnen und Musiker sorgten auf der Bühne für einen fulminanten Klangteppich in der ausverkauften Sport-und Kulturhalle in Anger. Unter der Leitung von Kapellmeister Hubert Bratl standen Stücke von Strauss, Rossini, Brahms bis hin zu Jan de Haan am Programm. Moderiert wurde der Jubiläumsabend von Christian Leitner. Im Publikum auch Silvia Karelly (Bürgermeisterin von Fischbach), Anger's Bürgermeister Hubert Höfler und Bezirkshauptmann Rüdiger Taus. Auch die "Banker" Dieter Zaunschirm und Hannes Derler liessen sich den Abend nicht entgehen.