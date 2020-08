Volkshilfe Weiz ließ drei Damen zum 100. Geburtstag hochleben

Gisela Höfler, Maria Schreiner und Anna Doppelhofer – so lauten die Namen der drei Damen des Volkshilfe-Seniorenzentrums Weiz, die etwas Besonderes verbindet. Man sieht den Bewohnerinnen ihr stolzes Alter zwar nicht an, doch sie feierten heuer bereits ihren 100. Geburtstag.

Heimleiterin Michaela Bauer und Pflegedienstleiterin Ingrid Gruber gratulierten den Jubilarinnen herzlichst. Gisela Höfler ist als Gisela Braumüller in Weiz aufgewachsen und hat später als Kindergärtnerin gearbeitet. Maria Schreiner hingegen wuchs als Maria Stelzer in St. Johann bei Herberstein auf und kam später nach Anger, wo sie lebte und arbeitete. Die Liebe zu Blumen, zum Garten und zum Sockenstricken ist in ihrem Leben nach wie vor stark präsent. Anna Doppelhofer wurde als jüngstes von sechs Kindern der Familie Feldhofer in Waisenegg geboren und ist dort behütet aufgewachsen. Familie, Garten und Arbeit bildeten einen großen und bedeutsamen Bestandteil ihres Lebens.