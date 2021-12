Im Rahmen des Religionsunterrichtes hat die MS Strallegg in der Adventzeit das Sozialprojekt „umgekehrter Adventkalender“ gestartet.

STRALLEGG. Mit dem Sozialprojekt „umgekehrter Adventkalender“ bewiesen die SchülerInnen der MS Strallegg Solidarität. Ziel des Projektes war es bedürftigen Familien der Region zu helfen. Einen Adventkalender des Gebens, des Helfens, des Mitgefühls und der Herzenswärme.

Die Sachspenden wie Lebensmittel, Hygieneartikel, Kleidung und Spielsachen, gingen an die "Tafel Birkfeld", wo diese dann gerecht aufgeteilt werden. "Es gibt nichts schöneres, wenn Kinder sich für Kinder einsetzen und den sozialen Umgang mit Mitmenschen im Tun erleben lernen", sagt Lehrerin Sandra Grünbichler.

Gedicht

Dass die Zeit sich wenden kann, dafür braucht es Räume.

Es gibt die Zeitwende.

Als ER geboren wurde.

Wo war ihr Raum?

In der Herberge war kein Platz!

Aber in einem Herzen, das sich öffnete für das Unmögliche, und auf dem Weg, den zwei miteinander machten im Glauben über alle Unmöglichkeiten hinweg. Und Hirten, die dem Engelwort trauten, kamen hinzu. Der Raum wuchs.

Ist Platz in unserer Herberge?

Für eine Zeitwende?

Wir alle haben ein Herz, und wir haben einander als Weggenossen.

Hoffnung für Zeit und Ewigkeit.

(Bischof Hemmerle)

