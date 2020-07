Eine strahlende Familie Leitner brachte der heurige Landesweinwettbewerb. Bei der größten Weinkost der Steiermark haben 500 Weinbauern 1.809 hervorragende steirische Qualitätsweine eingereicht. Insgesamt 18 Landessieger und ein "Weingut des Jahres" wurden dabei gekürt. Mit dem Weinhof Leitner aus Ilztal gibt es einen dreifachen Landessieger – gleichzeitig erreichten die Dreifach-Landessieger Helmut und Matthias Leitner die große Auszeichnung "Weingut des Jahres". Sie traten mit ihren Weinen in den Kategorien Scheurebe, Rotwein klassisch sowie Gelber Muskateller an und konnten mit allen einen Landessieg erreichen.

„Ich bin überwältigt und dankbar. Als dreifachen Landessieger und darüber hinaus auch noch zum Weingut des Jahres gekürt zu werden macht mich sprachlos. Mein Neffe Matthias und ich durften diese tollen Auszeichnungen entgegennehmen, aber in unserem Betrieb arbeiten noch viele andere mit", so Helmut Leitner.

Hinter dem Erfolg des Weinhofs Leitner steht eine ganze Familie, denn alle helfen mit, um in ihren Sparten Wein-, Obstbau und Christbaumverkauf Erfolg zu haben. So engagieren sich angefangen von Stefanie (die ebenso bereits die Weinbaufachschule abgeschlossen hat und momentan in Neuseeland schaut, wie dort der Wein produziert wird) bis hin zu Oma Milli Leitner alle im Betrieb.

Region war stark vertreten

Gleich sechs regionale Betriebe der Römerweinstraße (siehe Artikel www.meinbezirk.at/4151310) mit zehn verschiedenen Weinen in neun Kategorien waren unter den Finalisten der Landesweinbewertung. Darunter waren die Familien Seyfried (mit Welschriesling), Ramminger bzw. vulgo "Wostl" (Weßburgunder), Deutsch (Sauvignion blanc), Peinsipp (Gelber Muskateller), Posch (Sauvignon blanc, Chardonnay und Prädikatswein) und eben Leitner.

"Die vielen Finalisten aus der Region zeigen, dass unsere Weinbauern eine enorm hohe Qualität haben und somit verdient mit sechs Betrieben im Finale gestanden sind", ergänzt Jungwinzer Matthias Leitner.