In diesen Tagen haben es unsere Politiker nicht ganz so einfach. Ein Termin nach dem anderen stehen an, um ihre Wähler noch einmal für die bevorstehenden Gemeinderatswahlen zu mobilisieren. In Passail wurde jetzt in der neuen Raabursprunghalle zu "Schnitzi mit Schützi" geladen. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer beehrte Passail und genoss mit Parteigenossen und die Einwohner von Passail gemeinsam ein "Schnitzi". Er bedankte sich für die Gastfreundschaft und hofft auf rege Wahlbeteiligung auch im Almenland. Bürgermeisterkandidat Werner Berghofer war mit der Veranstaltung sehr zufrieden. Auch eine Verlosung stand am Programm und mit einer Weinverkostung wurde an diesem Sonntag noch weiter gefeiert..