Einen ganz besonderen künstlerischen Wettbewerb startete dieses Schuljahr die Landwirtschaftskammer Steiermark. Schüler:innen sollten sich dabei, mit der für die Steiermark wichtigen Käferbohne, kreativ auseinandersetzen. Frei nach eigenen künstlerischen Interessen konnten sich die Schüler:innen selbstständig für eine Technik entscheiden. Aus den unterschiedlichen Werken entstanden Arbeiten in den Bereichen Grafik, Malerei, Fotografie und Bildhauerei. Amelie Kohlhofer, Schülerin des BORG Birkfeld, bewarb sich für die Oberstufe in der Kategorie „bildnerische Kunst“ und die Jury entschied sich letztendlich für ihre Arbeit. Ihr Kunstwerk punktet mit der originellen Idee, die Käferbohne im Körper eines Käfers zu verstecken. Der “Käferbohnen-Käfer” stellt einen Mix aus grafischer Zeichnung und Aquarelltechnik dar. Amelie Kohlhofer freut sich besonders über ihren Sieg, da sie dieses Jahr erst in den bildnerischen Zweig gewechselt ist. Ein toller Erfolg für die junge Künstlerin.