Der Vorstand des Seniorenbundes Nitscha lud seine Mitglieder zu einem gemütlichen Grillnachmittag in die BS Ramminger in Arnwiesen ein. Sehr viele Senioren folgten der Einladung. Alois Moik, der Grillmeister, grillte die köstlichen Würste und Koteletts. Der Musikant Wolfgang Stix unterhielt mit seiner Steirischen die Gäste. Ein großes Danke an Moik Alois, Lieb Martin, Ramminger Michi und Ricy und die vielen fleißigen Helferlein, die dafür sorgten, dass Jede/r sein gutes Essen bekam.