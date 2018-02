2. Reiterball des RFV Apfelland Steiermark in Preßguts

11.02.2018, 18:40 Uhr

Der zweite Reiterball des RFV Apfelland Steiermark mit "Die Edelseer", "Wollsdorfer Zipfelklatscher" und zur späten Stunde "Oliver Haidt" in Preßguts ist Geschichte.



Den 2. Reiterball des Reit-und Fahrverein Apfelland Steiermark fand nach einjähriger Pause wieder in der Festhalle Preßguts statt. Der Obmann des RFV Apfelland Steiermark,bedankte sich Herzlichst bei allen fleißigen Mitarbeitern sowie allen Sponsoren, ohne deren finanzielle Unterstützung ein Reiterball dieser Art nicht möglich gewesen wäre. Er übernahm auch die Moderation für die Ballnacht, in der fleißig das Tanzbein geschwungen wurde und eine super Stimmung herrschte. Unter den Gästen waren LandtagsabgeordneterBürgermeisterund Vizebürgermeister(Gemeinde Iltztal) und Ortsfeuerwehrkommandant HBI. Mit Musik von den "Wollsdorfer Zipfelklatscher", "Die Edelseer" und zur späteren Stunde "Oliver Haidt" ging dieser Ball bis in den frühen Morgenstunden.Der nächste Reiterball findet wieder in zwei Jahren statt und das 5. Reiterfest wird am 6. Mai 2018 in Rollsdorf beim Messnerturm abgehalten.Infos und Fotos gibt es auf der Facebook Seite des RFV Apfelland Steiermark