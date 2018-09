Dressurturnier und Jubiläum des ASVÖ Reitklub Gleisdorf

18.09.2018, 12:03 Uhr

Am 15. und 16. September 2018 fand im ASVÖ Reitklub Gleisdorf wieder ein sehr gut besuchtes Dressurturnier statt. Neben der Austragung des ASVÖ Landessiegers der Sparte Dressur in den einzelnen Klassen wurde auch die „Jubiläumstrophy 40 Jahre Gleisdorf“ ausgetragen.

Der Sieg in dieser Trophy ging an Karin Kosak mit Feine Dame MJ vom RSV Jerich. Das 40-Jahr-Jubiläum war ein guter Anlass für eine abendliche Jubiläumsfeier, bei der sich auch viele der ersten Gründungsmitglieder nach langer Zeit wieder trafen und alte Zeiten aufleben lassen konnten.

Die Gratulanten Bgm. der Stadtgemeinde Gleisdorf Christoph Stark, Bgm. Werner Höfler, ASVÖ Stmk. Vizepräsident Johann Hörzer und ASVÖ Fachreferentin Jeannette Lechner-Gebhard hielten sehr bewegende Ansprachen. Einen besonderen Abschluss bildete der Auftritt der Band The UpTown Monotones, die mit ihrem außergewöhnlichen Sound die Showbühne im Reitklub rockten."Ein großes Dankeschön ergeht nicht nur an alle Sponsoren, Teilnehmer und Besucher, sondern auch an die Mitglieder des Reitklubs, die durch ihre tatkräftige Unterstützung dieses Turnierwochenende erst möglich gemacht haben", freut sich Obfrau Barbara Hecker über den Erfolg der Veranstaltung.