Großes Interesse an Künstlerin A. Tamara Hindler

27.04.2017, 16:20 Uhr

Frau Mag. Stefanie Glasner, Leiterin der Bücherei, begrüßte die Gäste aufs herzlichste. Nach den Grußworten von Frau Bürgermeister Mag. Eva Karrer an die Künstlerin und an die Besucher stellte Vbgm. Siegfried Stadlhofer die Künstlerin vor:A.Tamara Hindler gehört zu den aufstrebenden Künstlerinnen der Grazer Kunstszene. Sie ist Mitglied des Grazer Kunstvereines, aufgelistet unter den bildenden Künstlern der Stadt Graz und ist Mitglied der Berufsvereinigung der Bildenden Künstler Österreichs. Ihre drei Leitbegriffe bei der Malerei sind Harmonie, Ausdrucksstärke und Spontanität. Ihr gilt es, die Sprache der Bilder hinter diese Ausdrücke zu bringen und Antworten auf Fragen zu geben, die noch nicht gestellt sind. Diese Fragen erwecken Interesse. So entsteht jene Art von Ausschließlichkeit, aus der das Unverwechselbare Ihrer Bilder entsteht.Eine weitere Besonderheit der Künstlerin: all ihre Bilder gibt es als Kunstdrucke auf Shirts.Die Künstlerin bedankte sich bei den Verantwortlichen der Bücherei Passail für die Organisation und für das Kommen der zahlreichen Gäste. Anschließend stellte sie sich den vielen Fragen der Besucher und gab Antworten auf den Entstehungsprozess Ihrer Bilder.Die Ausstellung ist bis zum 31. Mai 2017 zu besichtigen.Besuchen Sie die Künstlerin auch unter: www.hindler-atelier.at