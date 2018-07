Besucher am Sommermarkt in Weiz trotzen dem Wetter

06.07.2018, 11:04 Uhr

Trotz Regen sind schon zahlreiche Besucher auf dem Sommermarkt in der Europa-Allee in Weiz unterwegs.

Trotz schlechtem Wetter findet der Sommermarkt in der Europa-Allee in Weiz statt. Zahlreiche Besucher flanieren, derzeit noch mit Schirm und Regenjacke, zwischen den Ständen und genießen die Musik.Jedes Jahr veranstaltet die Einkaufsstadt dieses Event am letzten Schultag. Die Mitglieder der Einkaufsstadt spenden dabei tolle Preise: In diesem Jahr sind es 4.000 Preise, die im Glückshafen auf ihre neuen Besitzer warten!Bei jedem Wetter wird die Veranstaltung heute bis in den Abend abgehalten. Tolle Preise, leckeres Essen und gute Musik warten auf euch!