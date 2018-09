Fischbach holt sich die "Goldene Flora"

14.09.2018, 08:29 Uhr

Im Jahr 2017 war Fischbach Austragungsort der Siegerehrung des Landesblumenschmuckbewerbs. In diesem Jahr lud Bgm. Silvia Karelly und Tourismus-Obmann Peter Fasching luden alle Helfer sowie die Blumenprinzessinnen Kathrin Karelly und Michaela Gaugl zu einem gemeinsamen Ausflug zum Finale am 6. September nach Haus im Ennstal ein.In der Kategorie der „Schönsten Bauernhöfe in steiler Hanglage“ durfte sich Elisabeth Brunnhofer, vulgo Hofbauer, bei ihrer erstmaligen Teilnahme an diesem Bewerb gleich über Bronze freuen. Annemarie Zink erreichte in der Kategorie „Balkon-, Terrassen- und Fensterschmuck“ ebenso Bronze wie Anni Ofenluger bei den „Häusern mit Vorgarten“. Besonders spannend wurde es dann im öffentlichen Bewerb, als in der Kategorie der „Schönsten Gebirgsdörfer“ gleich 7 nominierte Gemeinden auf die Bühne gebeten wurden.

Die 40-köpfige Fischbacher-Delegation freute sich als Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl das Siegerkuvert öffnete und Fischbach mit 5 Floras zum „Schönsten Gebirgsdorf“ der Steiermark kürte. Nachdem Fischbach in den Jahren 2014 bis 2018 diesen Titel nun bereits zum 5. Mal nach Hause holten konnte, durfte sich der schöne Höhenluftkurort gleichzeitig auch über die Verleihung der „Goldenen Flora“ freuen. Das ist die höchste Auszeichnung, die eine Gemeinde in diesem Bewerb erreichen kann. Nach Pöllauberg ist Fischbach die zweite Gemeinde innerhalb der „Steirischen Blumenstraße“, die diesen Titel erreichen konnte. Für ihren unermüdlichen Einsatz hat sich Bgm. Silvia Karelly ganz besonders bei Marianne Dornhofer und ihren insgesamt 21 Blumendamen und -herren bedankt, die allesamt ehrenamtlich für eine traumhaft blühende Gemeinde sorgen. Ohne die tatkräftige Unterstützung der Gemeindearbeiter und das begeisterte Mittun der Gemeindebewohner, die für bunt geschmückte Balkone, Fenster und Gartenanlagen sorgen, wäre ein derartiger Erfolg aber sicher nicht möglich. Ein Besuch des „Schönsten Gebirgsdorf der Steiermark“ zahlt sich mit Sicherheit aus.