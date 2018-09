Gasen: Soldaten im Einsatz

21.09.2018, 10:10 Uhr

Nach dem anfänglichen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Gasen sind nun 47 Soldaten und eine Soldatin vom Bundesheer in Gasen im Einsatz. Von den Baupionieren des Militärkommandos wurde eine neun Meter lange Bailey-Brücke mit einer Tragkraft von fünfzehn Tonnen über den Gasenbach hergestellt. Zudem arbeiten die Soldaten vom Baupionier- und Katastrophenhilfeeinsatzzug an drei Schadstellen zur Beseitigung von Verklausungen. Der Einsatz wird voraussichtlich noch bis Anfang Oktober andauern. Für heute hat Minister Mario Kunasek seinen Besuch in Gasen angekündigt.