Am MO, dem 16. Oktober, wird im Rahmen der Österreich liest - Woche ein Geschichtenexpress der Stadtbücherei Weiz unterwegs sein.

In der Zeit von 9- 14 Uhr werden dabei verschiedene Stationen angefahren und Geschichten verteilt.

Der Geschichtenexpress macht Halt in den Weizer Kindergärten, in den Pensionistenheimen und an öffentlichen Plätzen unserer Stadt.