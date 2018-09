Gleisdorf feiert GEZburtstag - und alle feiern mit

09.09.2018, 10:53 Uhr

Das kann nur der 18. GEZburtstag sein – und alle Shops feierten mit! Das ganze Wochenende warteten viele tolle Angebote in über 30 Shops auf die Besucher.

Außerdem wurde es am Freitag kulinarisch. Alle Hungrigen wurden von den "Food Trucks" von Engerstburger, Strossnkuchl und dem "süßen Paradies" sowie vom Buschenschank Maurer mit herzhaften Burgern, Backhendlvariationen, leckeren Süßspeisen, Säften, Wein und vielem mehr verköstigt.Ab 15 Uhr startete dann Moderatorin Silvia Gaich die Shopping-Party und führte durch das weitere Programm. Für die Kleinen (und klein gebliebenen) stellten die Organisatoren auch eine Kinderhüpfburg bereit und auch der Kasperl kam und ließ die Herzen der Kleinsten höher schlagen. Außerdem lieferte DJ Gee den Soundtrack für einen tollen Shoppingtag.Danach war noch lange nicht Schluss – die GEZ-Shops öffneten nämlich bis 20 Uhr für die Besucher ihre Tore!Auch heuer wurde wieder der GEZ Award an ein Geschäft verliehen. Thomas Raser vom Center-Management überreichte die Trophäe an die Filialleiterin von C&A. Das Geschäft ist bereits seit 10 Jahren im GEZ!

Geniales Kabarett mit Marion Petric

Samstag wurde weitergefeiert

Und was wäre ein GEZburtstag ohne Highlight zum Abschluss? Genau – nur die Hälfte wert. Aus diesem Grund strapazierte ab 20 Uhr die Kabarettistin Marion Petric bei freiem Eintritt die Lachmuskeln. Viele Besucher trotzten dem Regen und sahen unter dem Vordach der GEZ-Shops ein geniales Kabarett von und mit Fisch Grete. Sie brachte Größen wie Niki Lauda, "Sirene" Fischer, Gerda und Zwillingsschwester Rosalinde Rogers sowie Herbert Grönemeier auf die Bühne, um nur einige zu nennen. Auch mit ihrer tollen Stimme begeisterte sie das Publikum - ein besonderes Highlight: das Lied "So a Schmafu" (Hulapalu) von Andreas Gabalier.Am Samstag ließ eine Grillhendl-Aktion beim Eingang vom Lieb Markt keine Besucher hungern. Zusätzlich gab es im Bereich Bipa & Co einen E-Mobility-Infostand mit einem Tesla Model S, wo es die Möglichkeit gab, diesen für einen Tag zu gewinnen. Darüber hinaus wurde in den Shops mit zahlreichen Angeboten der "GEZburtstag" weitergefeiert.