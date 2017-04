Lions und Rotarier helfen Hand in Hand

26.04.2017, 12:30 Uhr

Nach einer interessanten Führung durch das Werksgelände der Firma Binder + Co stellte Rotarypräsident Robert Zach den 1982 gegründeten LC Gleisdorf und Peter Lidl den 2013 gegründeten RC-Gleisdorf vor.

Beide Clubs engagieren sich stark für in Not geratene Menschen in der Region Gleisdorf und International mit den Schwerpunkten im Bereich des Sehens (die Gleisdorfer Lions konnten heuer an die 1.500 Brillen nach Afrika schicken) und der Polioschluckimfung.Der gemeinsame Abend brachte viele interessante und neue Bekanntschaften sowie die Erkenntnis, dieses Treffen jedes Jahr einmal durchzuführen. Da auch diesmal das Helfen im Vordergrund stand, wurden Pfarrer Gerhard Hörting2.000 Euro für eine in Not geratene Familie im Gleisdorfer Pfarrverband zur Verfügung gestellt.