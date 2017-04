Weizer Jugendliche sind gefragt

28.04.2017, 16:30 Uhr

Mit "Go! Gestalte deine junge Stadt" will Weiz Jugendlichen mehr Mitsprachemöglichkeiten geben.

Open-Space

Nicht nur für, sondern vor allem mit Jugendlichen möchte die Stadtgemeinde Weiz die Mitsprachemöglichkeiten neu gestalten. Deswegen wurde das Projekt "Junges Weiz" mit dem Motto "Go! Gestalte deine junge Stadt" ins Leben gerufen.Am 5. Mai geht es bereits los. Den Startschuss für das umfassende Projekt bildet eine Open-Space-Diskussion, die einen ersten Dialog zwischen Jugend und Stadt für das neue Projekt einleiten soll. Danach gibt es ein Konzert von Robin Resch - ab 17 Uhr im Kolpinghaus. Diese Einladung der Stadt gilt für alle Jugendlichen, die in Weiz leben, zur Schule gehen, arbeiten, etc. "Unser Ziel ist es, die Jugendlichen aktiv an der Gestaltung der Stadt teilhaben zu lassen, ihre Wünsche und Vorstellungen kennenzulernen und diese dann auch umzusetzen", sagt Vizebürgermeisterin Iris Thosold.Konkret wird es im Zeitraum von 18 Monaten sechs verschiedene Teilprojekte in den Bereichen Sport, Jugendbeteiligung, Identität und Kommunikation, Stadtscreening, Area 52 und Wirte geben, für die sich Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren auf der Website der Stadt Weiz (www.weiz.at) anmelden können. Dort sollen Fragen und Ideen zu diesen Themen erörtert werden. Die Jugendarbeit der Stadt Weiz soll so auf völlig neue, breitere und stärkere Beine gestellt werden. "Wir wollen das Rad nicht komplett neu erfinden, aber wir sehen ein enormes Potential in unserer Jugend und wollen in Zukunft noch enger mit ihnen in Kontakt stehen. Dazu werden wir auch unsere Kommunikationskanäle ausweiten", so Eggenreich. Gemeint sind damit aktuelle Apps wie Snapchat und Socialmedia-Plattformen wie Facebook, über die zur Zeit sehr viel kommuniziert wird. "Die Bewegungen und Kommunikationskanäle ändern sich ständig, deswegen haben wir Julian Macher im Boot, um auf diesen Zug aufzuspringen", sagt Projektkoordinator Patrick König. Macher ist Schulsprecher der HTL Weiz und sozusagen die direkte Schnittstelle zwischen Jugend und Stadtgemeinde. "Weiz verfügt bereits über ein vielfältiges Angebot, aber ich glaube, dass das viele gar nicht kennen, weil keiner der Jugendlichen auf Websites nach Veranstaltungen sucht, sondern alles über Apps und Facebook läuft", so Macher. Das Projekt wird von der EU, dem Land Steiermark und der Stadtgemeinde Weiz finanziert.