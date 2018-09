INTERSPORT Stocksportcup 2018

19.09.2018, 00:26 Uhr

Am Samstag den 29. September 2018 ist es wieder so weit.

Am Finaltag destreffen die 4 Finalisten von insgesamt 32 Mannschaften in deraufeinander.Stocksport vom allerfeinsten wird sicher in den beiden Halbfinal Begegnungen, welche um 14:30 Uhr beginnen, zu sehen sein. Das Finale, mit Beginn um 17:00 Uhr, bestreiten die beiden Siegermannschaften. Auf den Sieger im Finale wartet eine Holzskulptur (geschätzter Wert ca € 600,-), gesponsert vomund ein Scheck in der Höhe von € 800,-. Für den Verlierer des Finales gibt es immerhin noch € 500,-. Auch die beiden Mannschaften welche das Finale nicht erreichen dürfen sich auf € 250,- freuen.

Im HF 1 spielt diegegen denIn der 2. HF Begegnung trifft die Heimmannschaftauf die