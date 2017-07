Sechs Medaillen und Nationalteam-Einladungen für BC Lucky Shot Gleisdorf bei österreichischer Meisterschaft

26.07.2017, 12:03 Uhr

Die heurigen österreichischen Meisterschaften der Jugend im Pool-Billard fanden in Wels statt. Sechs Teilnehmer unserer Jugend vertraten dort die Steiermark und spielten um die Titel in den Disziplinen 8-Ball, 9-Ball und 14/1 Endlos.

Insgesamt schaffte unsere steirische Jugend sieben Medaillen nach Hause zu holen. Davon gingen sechs Medaillen an unsere Spieler aus dem BC- Lucky Shot Gleisdorf.

Lena Primus holte sich in der Klasse „Mädchen“ den zweiter Platz in der Disziplin 8-Ball und den dritten Platz in der Disziplin 9-Ball.

Matthias Kochauf belegte bei den „Knirpsen“ den dritter Platz in der Disziplin 8-Ball

Patrick Gspandl zeigte bei den Meisterschaften im „Junioren“ Bewerb auf und holte drei Medaillen (Silber im 8-Ball und 9-Ball sowie Bronze im 14/1 Endlos-Bewerb).

Aufgrund dieser herausragenden Leistungen wurde Lena Primus zu einem Sichtungstraining der Nationalmannschaft eingeladen und Patrick Gspandl wurde ins Jugend-Nationalteam berufen. Er wird Anfang August Österreich bei den Jugend-Europameisterschaften in den Niederlanden vertreten.