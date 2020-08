Streetfood Marchtrenk

Nach Wels wurde nun auch Marchtrenk zum Hotspot internationaler Kochkünste.

Wie bei der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr standen wieder zahlreiche Food-Trucks am Wochenende von Freitag, den 7. bis Sonntag, den 9. August am Marchtrenker Stadtplatz bereit. Kreative Köche und Gourmet-Experten aus Österreich, Spanien, Griechenland, Mexiko, Deutschland und Russland kredenzten den Besuchern außergewöhnliche Leckerbissen und Delikatessen für jeden Geschmack. Man munkelte, dass dort niemand durstig oder hungrig bleiben wird und versprach schon jetzt, dass bei diesem kulinarischen Erlebnis keine Wünsche offenbleiben werden. Am Freitag, den 7. August um 17 Uhr ging's los bei kostenlosem Zugang. Selbstverständlich fand der Event unter Einhaltung aller gesetzlichen Covid-19 Bestimmungen statt. Hunderte Besucher kamen zum Streetfood Event nach Marchtrenk.