Das Popfest Wien besinnt sich heuer von 28. bis 31. Juli wieder auf seinen Wurzeln und kehrt in gewohnter Größe an seine alte Wirkungsstätte am und rund um den Karlsplatz zurück.

WIEN/INNERE STADT/WIEDEN. Wie viele andere Großveranstaltungen war auch das Popfest in den letzten zwei Ausgaben pandemiebedingt reduziert worden. Nun wird das urbane Open-Air-Kulturspektakel mit freiem Eintritt an seine alte Wirkungsstätte am Karlsplatz zurückkehren und wieder in voller Größe sowie in neuem Gewand stattfinden. Von 28. bis 31. Juli geht das Popfest dann mit über 50 Acts – ein Großteil aus der heimischen Musikszene – zum 13. Mal über die Bühne.

Bei der Programmpräsentation im Club U in der Künstlerpassage am Donnerstag war auch Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) zugegen. Gemeinsam mit Festivalleiter Christoph Möderndorfer, Radio Fm4-Musikjournalistin Dalia Ahmed, Sänger der Gruppe "Ja, Panik" Andreas Spechtl und Kulturproduzentin Gabriela Hegedüs wurden unter anderem das Line-Up, die Locations , Formate und das Maskottchen der diesjährigen Ausgabe – eine Krake – vorgestellt.

Die Krake ist das Maskottchen der 13. Ausgabe des Popfests am Karlsplatz und wurde von Monika Ernst illustriert.

Buntes und genreübergreifendes Line-Up



"Es ist wirklich eine große Freude, nach zwei virtuos bewältigten Jahren wieder eine Edition in gewohnter Form zu haben: Ein Festival des Pop und der unterschiedlichen Stile-Richtungen sowie zeitgenössischer Musik zu sein, das für alle zugänglich ist," so Kaup-Hasler bei der Programmvorstellung.

Ahmed und Spechtl, die sich für die Kuratierung des Festivals verantwortlich zeigen, präsentierten dabei ein Musikprogramm, welches aus einem spannenden Genre-Mix der heimischen Pop-Szene besteht. Das Line-Up reicht von Hyperpop, Indie, Punk, Electronica bis hin zu experimentellen Projekten der heimischen Avant Garde-Szene.

Gabriela Hegedüs, Andreas Spechtl, Dalia Ahmed, Veronica Kaup-Hasler und Christoph Möderndorfer (v.r.n.l.) bei der Programmpräsentation des Popfests am Karlsplatz.

Neue Locations und Formate



Auch wurden die Veranstaltungsorte präsentiert. Neben der Rückkehr der „Seebühne“ im Teich vor der Karlskirche, dem traditionellen Herzstück des Festivals mit 14 großen Konzerten, wollen Ahmed und Spechtl den Karlsplatz als Festivalareal auch neu erlebbar machen bzw. auf hierarchiefreie Weise neue Erfahrungsräume schaffen: „Wir wollen alle überraschen mit diesem Programm und das auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Wir alle werden große Lust auf packende Live-Shows haben."

Umrahmt wird die Seebühne diesmal örtlich wie zeitlich von einem eigens für das Popfest gestaltetem Freiluft-Soundsystem hinter der Main Stage sowie einem atmosphärischen Ambient Pop-Up im Park.

Kuratieren das diesjährige Popfest: Musikjournalistin Dalia Ahmed (Radio FM4) und Musiker Andreas Spechtl ("Ja, Panik").

Auch indoors geht das Popfest 2022 neue Wege. Das Wien Museum als klassische Location fällt dieses Jahr noch wegen Umbaus aus. Dafür öffnet das Künstlerhaus seine Factory-Türen für die „Vinylograph Live Cutting Sessions“. Das Publikum kann hier täglich künstlerisch-kreative Entstehungsprozesse von Tonträgern in Echtzeit miterleben und die frisch gepressten Unikate auch gleich erstehen.

Club U zum ersten Mal dabei



Am Campus der Technischen Universität Wien wird der Prechtlsaal zu einem völlig neu konzipierten, einladenden Art-Pop Space umgestaltet, erstmalig bespielt das Popfest heuer zudem den Ella Briggs Saal im Hof 2 mit Konzerten und einem Workshop.

Bald wieder in gewohnter Größe: Das Popfest am Karlsplatz.

Auf der gegenüberliegenden Seite des Resselparks wird der Club U von Donnerstag bis Samstag erstmals zur nächtlichen Popfest-Club-Location für ausgewählte SoundKollektive. Schon tagsüber finden hier Rahmenprogramme in Kooperation mit mica – Music Austria statt (Installation, Workshops, Talks)

Das "Grande Finale" findet schließlich wieder in zwei bewährten Locations statt: Nach einem sonntäglichem Soundpicknick im Karlsgarten bei der Kunsthalle Wien inszeniert und zelebriert das Popfest seinen Ausklang in der Karlskirche.

Das Popfest-Programm im Überblick:



Donnerstag, 28. Juli

17.00-22.00 Open Air Soundsystem: Lituation

18.00-18.30 Ambient Pop-up: Voyage Futur I

18.30-23.00 Seebühne: Kerosin95 – Euroteuro – Friedberg – W1ZE

18.30-22.00 Künstlerhaus Factory / Vinylograph Live Cutting Sessions:

STKS feat. Ernst Lima, KeKe, SOIA, Bex, Skofi & Skyfarmer

23.00-02.00 TU Prechtlsaal: Gina Disobey – Adaolisa – Brenk Sinatra

ab 23.00 Club U: Sonic Resistance

Freitag, 29. Juli

16.00-22.00 Open Air Soundsystem: 3gga

17.00-23.00 Seebühne: XING – Kamp – Crack Ignaz – Ebow – Salute

18.00-18.30 Ambient Pop-up: Voyage Futur II

18.30-22.00 Künstlerhaus Factory / Vinylograph Live Cutting Sessions: FARCE feat. Sakura & ANTHEA

22.00-02.00 TU Prechtlsaal: Conny Frischauf – Abu Gabi – Jung An Tagen – Tina 303

22.30-02.30 TU Ella Briggs Saal: Earl Mobley – Liz Metta – Radian – Zinn

ab 23.00 Club U: A Party Called Jack

Samstag, 30. Juli

16.00-22.00 Open Air Soundsystem: Femme DMC

17.00-23.00 Seebühne: doppelfinger – Aze – DIVES – Clara Luzia – FARCE

18.00-18.30 Ambient Pop-Up: Voyage Futur III

18.30-22.00 Künstlerhaus Factory / Vinylograph Live Cutting Sessions:

Katharina Ernst feat. Alen & Nenad Sinkauz

23.00-2.00 TU Prechtlsaal: Zion Flex – ANTHEA – Kenji Araki

23.30-2.30 TU Ella Briggs Saal: Lan Rex – Bipolar Feminin – Schapka

ab 23.00 Club U: Rhinoplasty

Sonntag, 31. Juli

17.00 – 20.00 Karlsgarten: Tony Renaissance – Mala Herba

21.00 – 00.00 Karlskirche: Sophia Blenda – Rojin Sharafi&Dagmar Schürrer – Cid Rim

Mehr Infos zum Popfest findest du hier.

