Fest der Begegnung in Gratwein-Straßengel

17.12.2016, 00:00 Uhr

Die Asylwerber aus Afghanistan, Aserbaidschan, Irak, Somalia, Syrien und der Ukraine tischten Speisen ihrer Heimatländer auf. Und so gab es neben Pankayk mit Couscous, oder gefüllten Weinblättern mit Reis auch steirische Spezialitäten wie Apfelstrudel oder Kaiserschmarrn. „Ich habe es mir so gewünscht, dass Leute kommen und sich gemeinsam an einen Tisch setzen“, strahlt Astrid Schatz. Das taten die Gemeindebewohner in großer Anzahl und studierten auch interessiert die Schicksale der Flüchtlinge, die in einer Art von Steckbriefen die Mauer der MZH Gratwein zu einem Gang durch die Geschichte von Vertriebenen machten. Unter den zahlreichen Gästen gesehen: Vzbgm. Doris Dirnberger, GR Monika Rieder, Pater August Janisch vom Stift Rein und Nina Popp, die mit Suhail, Jan, Sattar und Nematullah die traditionelle Kunst des afghanischen Drachenbaues zeigte.