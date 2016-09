Eine „menschenunwürdige“ Odyssee geht zu Ende

30.09.2016, 12:11 Uhr

Eine Klasse der Sonderschule Feldbach wurde ohne Vorwarnung aufgelöst. Drei Wochen später fanden die schwer behinderten Jugendlichen neue Betreuungsplätze - die WOCHE berichtet exklusiv.

„Menschenunwürdig.“ Ein Wort, das im Laufe der aufwändigen Recherchen zu dieser Geschichte mehrfach gefallen ist. Es sei menschenunwürdig, wie hier mit schwer behinderten Jugendlichen umgegangen werde, sagt Peter Fink, Direktor der Sonderschule Feldbach. Die einzige Klasse der Schule, bestehend aus drei Jugendlichen mit höchstem Pflegebedarf, wurde am ersten Schultag, also am 12. September, ohne jegliche Vorwarnung aufgelöst. Der Knalleffekt war ohrenbetäubend, denn weder Direktor noch Eltern noch die Gemeinde als Schulerhalter waren vorab in Kenntnis gesetzt worden. Drei lange Wochen lag die Betreuung der Jugendlichen im Ungewissen, ihre Eltern erreichten die Grenzen der Belastbarkeit. Dass man so mit Kindern umgehe, findet auch Stadtchef Josef Ober „sehr eigenartig“, der bis heute kein offizielles Schreiben einer Regierungsstelle am Tisch habe.Erst in den letzten beiden Tagen, nach intensiver Recherche der WOCHE und dem energischen Einschreiten von Vizebürgermeister Anton Schuh, der als Obmann des Sozialhilfeverbandes Südoststeiermark seine Erfahrung nutzte, kam Bewegung in die Sache.

Mindestschüleranzahl nicht erreicht



Suche nach geeignetem Pflegeplatz

Warum es zu der „spontanen“ Schließung kam, die von der Abteilung 6 des Landes Steiermark, zuständig für Bildung und Gesellschaft, verordnet worden war, liegt an der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestschüleranzahl. Diese sei, wie aus dem Büro der verantwortlichen Landesrätin Ursula Lackner zu erfahren war, unterschritten worden, was eine Weiterführung der Klasse von Gesetz her unmöglich gemacht habe. Allerdings sei diese Tatsache bereits seit Mai bekannt und dem Landesschulrat entsprechend kommuniziert worden. Warum diese den Direktor der Sonderschule erst zu Schulbeginn darüber in Kenntnis setzte, konnte bis dato nicht geklärt werden – die zuständige Pflichtschulinspektorin befindet sich im Krankenstand. Die Landesschulinspektorin für Sonderpädagogik Sabine Hautzinger räumt Versäumnisse seitens der regionalen Schulaufsicht ein. Man habe gehofft, dass es doch noch Anmeldungen für diese Sonderschulklasse gebe, so Hautzinger. Dass die Gefahr einer Auflösung bestehe, hätte man den Eltern aber schon früher mitteilen müssen. „Wir werden Maßnahmen treffen, dass gerade in diesem Bereich künftig mehr Sensibilität an den Tag gelegt wird.“Auch warum den besagten Jugendlichen, die sich im elften bzw. zwölften Schuljahr befinden, die Absolvierung des Schuljahres 2016/17 seitens des Landesschulrates per Bescheid zugesichert worden war, sorgt für Irritationen. Die Bescheide seien auf Basis des provisorischen Stellenplans ausgeschickt worden, erklärt Hautzinger. „Der fixe Stellenplan tritt erst ab 1. Oktober in Kraft. Davor ist jede Klassenplanung provisorisch, weil es immer wieder zu Veränderungen bei den Schüleranmeldungen kommt.“ Das sei den Eltern nicht ordentlich kommuniziert worden. Den Schulleitern sei dieser Umstand aber ebenfalls bekannt. Man könne also den Direktor der Sonderschule Feldbach nicht ganz aus der Pflicht nehmen.Die Abteilung 11 des Landes Steiermark (Soziales, Arbeit und Integration) teilte heute der WOCHE mit, dass zwei zusätzliche Betreuungsplätze in der Lebenshilfe Feldbach genehmigt worden seien. Zuvor musste noch abgeklärt werden, so Pressesprecher Josef Reinprecht, ob es in zumutbarer Entfernung bereits vorhandene, freie Pflegeplätze gebe. Weil das nicht der Fall gewesen sei, habe man nun „in Rekordzeit“ eine Lösung mit der Lebenshilfe Feldbach gefunden. Monika Brandl von der Lebenshilfe Feldbach bestätigt. „Uns wurden heute alle neuen Pflegeplätze bewilligt. Nun können wir Personal aufnehmen und die zwei Jugendlichen professionell versorgen.“ Der dritte, noch schulpflichtige Jugendliche kam in der Polytechnischen Schule Feldbach unter.Für die beteiligten Eltern und ihre Kinder findet damit eine Odyssee von knapp drei Wochen zu einem positiven Ende.