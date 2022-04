FREITAG, 20. Mai 2022 von 12:00 BIS 17:00 Uhr

Stöbern Sie in unserer Flohmarkt-Boutique nach passender Kleidung, Schuhen, Büchern, kleinen Geschenken und vielen hübschen Dingen!

Die Warenübernahme für den Flohmarkt kann nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung erfolgen – wir danken für Ihr Verständnis! (Bitte lagern Sie keinen Sperrmüll vor dem Büro der Hospizbewegung ab – wir müssen diesen mühevoll entsorgen.)

Kontakt Hospizbüro: 02252/ 22 866

Was passiert mit Ihrer Spende, wenn Sie beim Flohmarkt der Hospizbewegung Baden fündig werden?

Mit Ihrer Spende fördern Sie:

…… die Begleitung schwerkranker und sterbender Menschen

…… die Entlastung der Angehörigen

…… die Trauerbegleitungen nach Verlust eines geliebten Menschen

…… den Besuchsdienst in Pflegeheimen

…… das Projekt “Hospiz macht Schule”

…… die Aus- und Weiterbildung unserer ehrenamtlichen MitarbeiterInnen

Archiv: © Robert Rieger

Quelle: Hospizbewegung Baden

Fotos: © Robert Rieger Photography