In Altheim ist es in der vergangenen Nacht zu einem Brand in einem Wohnhaus gekommen. Elf Feuerwehren waren im Einsatz.



ALTHEIM. In der Nacht vom 14. Jänner auf den 15. Jänner ist gegen 22.40 Uhr Feuer in einer Scheune ausgebrochen. Diese befindet sich in der Bahnhofstraße in Altheim. Der gesamte Scheunentrakt aber auch Teile des zugehörigen Wohnhauses wurden durch den Brand zerstört.



Foto: Scharinger

hochgeladen von Daniela Haindl

Eine 39-jährige Nachbarin hatte das Feuer zufällig entdeckt, als sie nach Hause kam. Sie verständigte die Feuerwehr. Der 51-jährige Hausbesitzer wurde etwa zur gleichen Zeit wie die Nachbarin auf das Feuer aufmerksam, und verließ sofort das Gebäude. Insgesamt waren elf Feuerwehren mit 111 Feuerwehrleuten im Einsatz., darunter auch die Freiwillige Feuerwehr Altheim.

Elektrischer Defekt bei Gefrierschrank



Die Brandstelle wurde am Vormittag des 15. Jänner 2022 von einem Sachverständigen der Brandverhütungsstelle für Oberösterreich gemeinsam mit Experten des Landeskriminalamtes untersucht. Als Brandursache konnte ein elektrischer Defekt beim dortigen Gefrierschrank festgestellt werden, welcher den Brand beim Holzstadel auslöste und schlussendlich auch noch auf das Wohnhaus übergriff. Es entstand ein Gesamtschaden in sechsstelliger Euro-Höhe.