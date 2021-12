Erst im vergangen Herbst von der ÖVP Ortsgruppe ins Leben gerufen, gibt es jetzt bereits erste Ergebnisse nach der Bürgerbeteiligungsaktion in Altheim.

ALTHEIM. Mit dem Grundgedanken, die Altheimer Bevölkerung mehr in die künftige Entwicklung der Stadt einzubinden, rief die ÖVP Altheim im Herbst 2021 eine Bürgerbeteiligungsaktion ins Leben. Die Bevölkerung sollte ihre Ideen und Verbesserungsvorschläge einbringen. Nun gibt es erste Ergebnisse der Aktion.

Enormer Zuspruch

Um die Vorschläge der Bürger sammeln zu können, wurden Ideenkarten an die Bürger verteilt, die sie persönlich abgeben und per Post oder E-Mail zurücksenden konnten. Ergebnis: In kürzester Zeit wurden über 150 Ideen eingereicht, die von von kleinen Anliegen zu großen Projekten reichen.

Erste Themen werden angepackt

Die meisten Einreichungen kamen zu den Themen Kinderbetreuung, Senioren,Ärzteversorgung sowie zu Sport und Bewegung. Das Thema Verkehrssicherheit soll gleich in den nächsten Monaten angepackt werden. "

„Wir haben gesehen, dass dieser Punkt unserer Bevölkerung sehr am Herzen liegt, deshalb haben wir uns die besonders gefährlichen Stellen in einem Lokalaugenschein angesehen und nach Lösungsvorschlägen gesucht.“

Vizebürgermeister Günter Steinhögl.

Es zeigte sich, dass mit einfachen Mitteln – beispielsweise einem besser sichtbaren Schutzweg oder Aufstellen von Geschwindigkeitsbeschränkungen – die Verkehrssicherheit durchaus verbessert werden kann. Weitere Themen sollen nun den Ausschüssen und bei Gemeinderatssitzungen vorgelegt werden.