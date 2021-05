BRAUNAU. Was bedeutet es für unsere Kreativität, wenn in Zeiten von PicsArt und Snapchat unsere Handlungsfreiheit lediglich auf die Auswahl vorgefertigter Filterbibliotheken beschränkt ist? Mit dieser Frage beschäftigten sich Schüler*innen des. 4. Jahrgangs der HLW Braunau im Unterrichtsgegenstand MBKA (Musik, Bildnerische Erziehung und kreativer Ausdruck) bei Mag. Johanna Kirmann.

Auf ihrer Spurensuche machten sie u.a. Bekanntschaft mit dem österreichischen Künstler Arnulf Rainer, der in den 1960er Jahren mit seinen Übermalungen weltberühmt wurde. Der praktische Teil bestand aus der experimentellen Überarbeitung eines Selbstportraits.

Die Heranführung an Kunst in Theorie und Praxis bildet ein Alleinstellungsmerkmal unter den berufsbildenden Schulen in der Region. Drei neue attraktive Vertiefungen führen in fünf Jahren zur Matura: Digi-Design Academy, Health Academy und Language Academy. Darüber hinaus macht die zweijährige Fachschule ohne Aufnahmevoraussetzungen fit für den Berufseinstieg oder weiterführende Ausbildungen mit Praxis-Schnuppertagen. Aktuelle und genauere Information gibt es stets auf der Homepage der Schule, auf Instagram und Facebook.

Text: Mag. Johanna Kirmann, Bettina Seidl