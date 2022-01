BRAUNAU. Die HLW Braunau punktet mit einer maßgeschneiderten Ausbildung, die nach den Wünschen der Schülerinnen und Schüler entwickelt wurde. Darüber hinaus ist sie mit einem modernen und freundlichen Schulgebäude ausgestattet. Kreative und an IT-Themen Interessierte kommen hier ebenso auf ihre Kosten wie Sprachenliebhaberinnen und -liebhaber oder alle, denen die Umwelt und körperliches Wohlbefinden am Herzen liegt. Wer die Wahl hat, hat die Qual! Es gilt, sich zwischen der 5-jährigen Digi-Design, Language oder Health Academy zu entscheiden. Alle drei schließen mit der Matura ab und bereiten auf Weiterbildungen, Studien und Beruf vor.

Wer sich noch orientieren, sein Allgemeinwissen verbessern und in Berufe schnuppern möchte, ist mit der zweijährigen Fachschule gut beraten. Alle Ausbildungsmöglichkeiten werden entsprechend den gültigen Corona-Bestimmungen beim Infonachmittag und -abend am Freitag, 4. Februar zwischen 16 und 19 Uhr vorgestellt.

Informationen zur Abwicklung entsprechend den gültigen Corona-Maßnahmen werden laufend aktualisiert und sind auf der Schulhomepage unter https://www.hlw-braunau.at/infotag-2022/ zu finden.

Text: Reinhard Windhager & Bettina Seidl