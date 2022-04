BRAUNAU. In der Woche vor den Osterferien fand an der HLW Braunau der schon traditionelle Fairtrade-Osterverkauf statt. In diesem Schuljahr wurden mit Elena Hammerer, Hanna Kager, Anna Lasser und Susanne Zaglmayr wieder neue Schülerinnen als „Green Peers“ rekrutiert. Einen Tag davor absolvierten diese ein Einführungs-Seminar in Wels, begleitet von Prof. Mag. Johanna Mallinger.

Am nächsten Tag wurden sie dann bereits in ihrer Rolle als „Green Peers“ aktiv: Sie verkauften Fairtrade-Schokolade sowie größere und kleinere „faire“ Kunsthandwerksprodukte vom Weltladen in Braunau an Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte der HLW.

Die HLW Braunau ist ja schon seit mehreren Jahren als „Fairtrade-School“ zertifiziert.

Der Gewinn dieser Aktion wird für zukünftige „grüne“ Projekte der Green Peers verwendet.

Text: MMag. Martina Krasser