Es war einerseits ein sehr locker-flockiges Gespräch, andererseits aber auch ein sehr tiefgründiger Ausflug in die Seelenwelt der Gaby Stieninger: Die Rede ist vom Podcast mit der Brucker Volkshilfe-Chefin (siehe Bericht Die Botschaft meiner Postings steht oft zwischen den Zeilen). Ich persönlich habe aus diesem Gespräch sehr viel für mich selber mitgenommen – gerade jetzt zum Jahreswechsel. Es ist ja für viele die Zeit des Nachdenkens, des Resümierens, des Innehaltens. Viel geschieht derzeit in und mit unserer Gesellschaft, viel Negatives, aber natürlich auch viel Positives. Und genau das letztere aus all den vielen Strömungen herauszuholen ist täglich eine Herausforderung, aber genau darum gehts eigentlich. Man darf sich den Blick auf die vielen guten Dinge des Lebens und speziell des zwischenmenschlichen Miteinanders nicht verderben lassen. Trotz allem positiv bleiben ist schwierig, aber möglich, wenn man dran bleibt! In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und liebe Leser, ein besonders gutes, erfolgreiches und vor allem gesundes neues Jahr!