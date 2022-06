Am vergangenen Sonntag nahm in Mariazell die erste österreichische Rosswallfahrt, organisiert vom Steirischen Pferdesportverband STPS, ihren Anfang.



MARIAZELL. Ursprünglich wäre die Erste Österreichische Rosswallfahrt bereits im Jahr 2020 geplant gewesen, musste allerdings verschoben werden. Jetzt ist es nun also endlich soweit: Von 18. bis 26. Juni 2022 führt die Wallfahrt die Pferdefreunde hoch zu Ross, mit dem Gespann aber auch Pilger ohne Pferd von Mariazell bis zum Bundesgestüt Piber. Die genaue Route: Mariazell – Niederalpl – Turnau – Thörl – Oberort (Tragöß) – Maria Freienstein – St. Michael – St. Stefan ob Leoben – Maria Schnee auf der Gleinalm – Maria Lankowitz – Piber. An allen Stationen sind Gäste herzlich willkommen und bekommen zur Erinnerung kostenlos ein Abzeichen überreicht.

Gestartet wurde am gestrigen Sonntag in Mariazell, dem größten Wallfahrtsort Österreichs, wo Diözesanbischof Alois Schwarz die Pferde und Gespanne vor ihrem Abmarsch segnete.

