Kochen für den guten Zweck.

Am Dienstag, dem 7. Juli übergaben Mike Johann und Thomas Pekastnig vom Juwelier Thomas einen Scheck im Form von Bruck-Gutscheinen an "Verein Glücksmomente". Das Fest "Festivale di Italia & Vini am Berg" und das Kochen italienischer Spezialitäten, unter Aufsicht des Haubenkoches Mike Johann, von Bürgermeister Peter Koch und den beiden Vizebürgermeistern Susanne Kaltenegger und Kletus Schranz am Schloßberg am 27. Juli des letzten Jahres hat stolze 700 Euro zusammengetragen, die auf 1000 Euro aufgerundet wurden. Das Geld wird einem karitativen Zweck gewidmet um Kinder mit Handicap zu unterstützen.