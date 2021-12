Sandra Stibi von Stibis Hundeparadies bedankt sich aufs Herzlichste bei den ehrenamtlichen Helfern, die heuer wirklich Großes geleistet haben.

"Danke!" an Mirjam Trattner, Kassierin und Stellvertreterin, die seit 2013 dabei ist und unermüdlich 365 Tage im Jahr den Tierschutz vor Augen hat.

"Danke!" an alle ehrenamtlichen Helfer, die mehrmals die Woche als Tierpfleger und gute Feen für alles beim Hundedienst im Hundeparadies helfen.

"Danke!" an alle Gassi-Geher, die viel Freizeit spenden, um den Hunden schöne Momente zu schenken.

"Danke!" an alle Backfeen, gute Geister im Hintergrund, die helfen und anpacken wo es geht sowie an alle Mitglieder und Spender, die das Projekt seit 2011 am Leben erhalten.