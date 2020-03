Markus Dirschlmayr kennt man im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Weniger bekannt ist sein Unternehmen "fahrlehrercompany", in dem er gemeinsam mit seinem Team Fahr- und FahrschullehrerInnen ausbildet. "Unser Angebot richtet sich an all jene, die sich entweder beruflich verändern möchten oder auf der Suche nach einem abwechslungsreichen Nebenverdienst sind", erzählt Markus Dirschlmayr. Wir sind in mehreren Bundesländern aktiv und bilden in unseren Kooperationsfahrschulen auch vor Ort aus. Dies ermöglicht flexibel, individuell und auch berufsbegleitend die Ausbildung zu durchlaufen.

Welche Voraussetzungen sind zu erfüllen?



Sie müssen seit mindestens drei Jahren in Besitz eines Führerscheins sein; dazu den Praxisnachweis beispielsweise über die Zulassungsbehörde erbringen. Die Vertrauenswürdigkeit im Sinne des KFG, darunter fallen unter anderem gerichtliche Vorstrafen, hat gegeben zu sein.

Fahr- oder FahrschullehrerIn?



Fast könnte man glauben, Fahr- und FahrschullehrerIn wäre das Gleiche. Weit gefehlt. FahrlehrerInnen erteilen "nur" praktische Unterrichtseinheiten. FahrschullehrerInnen hingegen benötigen eine Matura/Reifeprüfung und dürfen nach absolvierter kommissioneller Prüfung ebenso theoretischen Unterricht abhalten.

Sie haben Interesse an dieser Ausbildung?



Melden Sie sich einfach bei Markus Dirschlmayr und informieren Sie sich über alle Möglichkeiten.

fahrlehrercompany

Inh. DI(FH) Markus Dirschlmayr

+43 699 14666789

info@fahrlehrercompany.at

www.fahrlehrercompany.at