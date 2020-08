Wer tritt in die Fußstapfen vom Regionalitätspreis-Sieger 2019? Jetzt darf nominiert werden.

Wir suchen in allen steirischen Bezirken, jene Firmen, die ganz besonders für ihre Region und das Leben in dieser Region stehen. Ganz bewusst geht es uns nicht um Firmen- oder Umsatzgrößen, sondern vielmehr darum, wie wertvoll sie für ihr direktes Umfeld, wie typisch sie für ihren Bezirk, wie beliebt sie in ihrer Gemeinde sind.

Jede und jeder kann ein Unternehmen aus seinem Bezirk nominieren. Wenn Sie sich als Kunde denken, diese Firma habe es sich längst verdient, einmal ausgezeichnet zu werden, dann nominieren Sie Ihren Favoriten! Wenn Sie als Mitarbeiter der Meinung sind, dass Sie in einem tollen Betrieb arbeiten, dann ist es Zeit für eine Nominierung. Und wenn Sie als Chef Ihr Team vor den Vorhang holen wollen, einfach auf meinbezirk.at/regionalitätspreis gehen und Ihre Firma nominieren!

Im Vorjahr hat der Steinmetzbetrieb "Stein & Design Matschy" aus Kapfenberg für die Region Bruck gewonnen. Als kleines Dankeschön wurde der Vorjahressieger von der WOCHE auch heuer wieder nominiert.

"Dieser Regionalitätspreis der WOCHE war für unser Team zusätzlicher Ansporn, um weiterhin bestmöglich für unsere Kunden da zu sein", sagt dazu Geschäftsleiter Johann Matschy.

Dieser Weg führt zum Regionalitätspreis

Der Regionalitätspreis, der von der WOCHE mit Unterstützung von Land Steiermark, Hypo Steiermark und der SFG ausgeschrieben und verliehen wird, holt jene Unternehmen vor den Vorhang, die durch ihre regionale Verankerung punkten. Somit ist jedes einzelne Unternehmen in der Steiermark auf irgendeine Art und Weise prädestiniert dafür, für den Regionalitätspreis nominiert zu werden. Daneben wird heuer erstmals auch der Innovationspreis für besonders innovative und kreative Ideen, die im herausfordernden Jahr 2020 hervorgebracht wurden, vergeben.

Die Eckdaten im Überblick

Nominierungsphase: bis 30. August 2020

Votingphase: 9. bis 24. September 2020

Präsentation der Finalisten pro Region: 7. Oktober 2020

Preisverleihung: 11. November 2020

meinbezirk.at/regionalitätspreis