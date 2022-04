Wetter für Bruck an der Mur

Mit meinbezirk.at seid ihr immer informiert! Ob Regenschirm, Schneeketten, Nebelhorn, Flip-Flops oder Sonnenbrille eingepackt werden müssen, kann ab sofort täglich in unserem Wetterausblick nachgelesen werden.

Ausblick für Dienstag, den 05. April: Den ganzen Tag lang stark bewölkt

In Bruck an der Mur ist Dienstag bewölktes Wetter zu erwarten. Heute starten wir mit einem Sonnaufgang um 6:31 Uhr in den Tag, während es ab 19:35 Uhr dunkel wird. Es sind Höchstwerte von 13°C und Tiefstwerte von -1°C zu erwarten. Das Thermometer misst um 16:18 Uhr die Höchsttemperatur. Die Sonne wird den ganzen Tag über eher nicht zum Vorschein kommen. Weiters ist nur schwacher Wind zu erwarten. Die Sichtweite beträgt 16 Kilometer.

Ausblick für Mittwoch, den 06. April: Den ganzen Tag lang leicht bewölkt

Leicht bewölkt starten wir morgen im Bezirk in den Tag. Sonnenaufgang ist um 6:29 Uhr und um 19:36 Uhr geht die Sonne unter. Die Höchsttemperatur wird um 15:05 Uhr gemessen. Trübes Wetter bestimmt den Großteil des Wettergeschehens. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begleitet uns morgen. Ansonsten ist nur eine leichte Brise zu bemerken. Die Sichtweite beträgt 16 Kilometer.

Ausblick für Donnerstag, den 07. April: Den ganzen Tag lang stark bewölkt

Donnerstag ist mit regnerischem Wetter in Bruck an der Mur zu rechnen. Von einem Tiefstwert von 7°C klettern die Temperaturen übermorgen noch auf 18°C. In Bruck an der Mur ist es um 15:13 Uhr am wärmsten. Wolken bestimmen das Wettergeschehen in vielen Gebieten. Die Luft ist feucht und schwül. Der Wind fällt größtenteils nur schwach bis mäßig aus. Die Sichtweite beträgt 16 Kilometer.