St. Marein bekommt eine ÖVP-FPÖ-Koalition

Günther Ofner und Ralph Ranner wollen in den nächsten fünf Jahren zusammenarbeiten.

Zwar ging in St. Marein die SPÖ bei den Gemeinderatswahlen Ende Juni als stimmenstärkste Partei heraus, dennoch wird sie in den nächsten fünf Jahren nicht den Bürgermeister stellen. ÖVP und FPÖ waren sich rasch einig, in den nächsten fünf Jahren gemeinsam für St. Marein arbeiten zu wollen. "Die Gesprächsbasis mit der SPÖ war aus unserer Sicht einfach nicht optimal, hingegen konnten wir mit der FPÖ eine Basis finden, auf der man arbeiten kann und für St. Marein etwas erreichen kann", so Bürgermeister Günther Ofner bei einer Pressekonferenz am Freitag gemeinsam mit Ralph Ranner. Fixiert wird das ganze bei der konstituierenden Gemeinderatssitzung am kommenden Mittwoch um 18 Uhr in der Sport- und Kulturhalle.

Große Themenbereiche, die sich die beiden vorgenommen haben: die Sanierung der NMS, der Umbau des Feuerwehrrüsthauses, die Sanierung der Sport- und Kulturhalle sowie die Ausarbeitung eines Konzeptes für den Sportplatz, die Wasserversorgung, die Infrastruktur, die Kinderspielplätze und des Hochwasserschutzes.