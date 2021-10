Mit einer Abordnung des Landesschwimmverband Steiermark waren auch die beiden KSV-Nachwuchsmodell-Schwimmerinnen Valerie Flecker und Hannah Falkner beim internationalen Meeting in Salzburg-Rif am Start.

Geschwommen wurden alle 100m-Distanzen und über 200m Freistil. Bei sechs gestarteten Disziplinen erreichte Flecker drei persönliche Bestzeiten, Falkner schwamm gleich zu fünf Bestmarken und holte überdies in 1:00,79 Silber über 100 m Freistil