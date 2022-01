Nach einmonatiger vor allem coronabedingter Spielpause unterlagen die Handballdamen der BT Füchse in der WHA Hypo Niederösterreich klar mit 21:41.

Stark ersatzgeschwächt (ohne Sekota, Zizic, Magg, auch Schuster-Levak musste passen) war von Beginn an klar, dass der Rekordmeister für die BT Füchse eine Nummer zu groß war. Stark spielte bei den Heimischen die erst 18-jährige Carina Strasser, die mit acht Treffern erfolgreichste Werferin war und zur wertvollsten Füchse-Spielerin gewählt wurde.

Am Samstag aber soll bei Schlusslicht Eggenburg der dritte Meisterschaftssieg für die Füchse her.

Bei den Herren ist noch Pause - für die Handball Sportunion Leoben geht es am 5. Februar im Cup-Achtelfinale daheim mit dem Stahlderby gegen Linz weiter.